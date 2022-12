Inter, Dumfries verso la Premier: idee chiare su chi dirottare i soldi dell’olandese

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2022

Inter, Dumfries verso la Premier League in estate. Il mercato della squadra nerazzurra, in estate, si preannuncia sulla falsa riga di quelli vissuti nelle ultime due stagioni. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, ha il compito di creare un certo attivo sul mercato, per diminuire il rosso a bilancio, ma anche quello di massimizzare al meglio le risorse rimanenti per acquistare elementi capaci di poter dare una mano alla squadra di Inzaghi.

Ecco perchè, tanti elementi della rosa nerazzurra, sono sotto la lente di ingrandimento per eventuali interessi di alcuni grandi club europei. Tra questi giocatori, uno in particolare è Denzel Dumfries, che già la scorsa estate era stato cercato da tantissimi club e che, anche adesso, potrebbe essere un uomo mercato.

Inter, Denzel Dumfries verso l’addio in estate: gli occhi della Premier su di lui. C’è il nome su cui investire i suoi soldi

Come detto, Dumfries, è al centro delle voci di calciomercato in vista dell’estate, soprattutto dopo il grande Mondiale giocato con la maglia dell’Olanda. Secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini, su di lui ci sono gli occhi di tante squadre di Premier League, soprattutto del Manchester United che già la scorsa estate avrebbe voluto acquistarlo, incontrando il muro della dirigenza nerazzurra.

A giugno, però, la situazione potrebbe cambiare. Ecco perchè la cessione dell’olandese non è più un’utopia. Per rinforzare la rosa – soprattutto se Milan Skriniar, come pare ad oggi, non dovesse rinnovare il proprio contratto – i soldi guadagnati verrebbero reinvestiti sul reparto difensivo. Il nome giusto, infatti, è quello del giovane classe 2003 dell’Atalanta, Giorgio Scalvini il cui costo è di circa 40 milioni di euro.