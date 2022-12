Inter, Dumfries brilla al Mondiale: asta inglese per lui. E c’è il nome su cui reinvestire i soldi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/12/2022

Inter, Dumfries brilla al Mondiale con l’Olanda. Una prestazione da 10 e lode per l’esterno olandese che conferma di essere un giocatore importante, capace di fare la differenza in campo. I due salvataggi, i due assist ed il gol contro gli USA hanno permesso alla sua nazionale di poter affrontare l’Argentina ai quarti di finale, ma non è la sola notizia che riguarda il ragazzo.

Infatti, dopo questa prestazioni, tantissime squadre hanno riattivato le antenne su di lui, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. In tal senso, infatti, già questa estate il giocatore era stato corteggiato. Corte che si è infranta dopo i no della società nerazzurra. Ma, adesso, la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Inter, Dumfries continua ad incindere con la maglia dell’Olanda. Tante società seguono l’esterno nerazzurro per gennaio

Dunque, Dumfries, sembra essere ritornato il giocatore ammirato l’anno scorso con Simone Inzaghi. L’esterno olandese, al Mondiale, ha mostrato una grandissima condizione fisica e mentale, sfociata nella bella prova contro gli USA. Secondo quanto riportato da SportMediaset, su di lui sono tornati prepotenti gli occhi della Premier League. Tottenham, Chelsea e Manchester United, infatti, sono pronte a trattare il giocatore fin da gennaio.

La richiesta della società nerazzurra è di 60 milioni di euro, con la possibilità di scatenare un’asta. Nel caso in cui l’Inter riuscisse a ricavare una somma cospicua, reivestirebbe parte del ricavato sul grande obiettivo per l’attacco, ovvero Marcus Thuram, anticipando l’investimento prima della scadenza del contratto. Non solo, ma l’Inter vorrebbe anche far in modo di avere in prestito fino a giugno lo stesso Dumfries.