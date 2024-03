Inter, difesa da rinnovare, il nome nuovo viene dalla Spagna

di Redazione, pubblicato il: 29/03/2024

(Inter) La corsa scudetto da un lato, la vicenda societaria dall’altro. E poi c’è il mercato che non dorme mai. Il club nerazzurro guarda con attenzione ad un difensore centrale vista l’eta di Acerbi. I profili interessanti sono diversi, la condizione necessaria è che siano a parametro zero o acquisibili con operazioni di prestito.

Secondo la Gazzetta dello Sport nelle ultime settimane un nome è entrato prepotentemente nel mirino dello staff di mercato nerazzurro.

“Uno, interessante, è guardato a distanza da Milano anche se un mesetto fa ha contribuito a gettare un secchio di acqua gelata su Simone e i suoi ragazzi: Mario Hermoso, colonna della difesa del Colho fresco di passaggio ai quarti di Champions, sta trovando una certa difficoltà a farsi rinnovare il contratto dall’Atletico. Più passa il tempo e più cresce la possibilità che si liberi a zero diventando un’occasione: questo 28enne spagnolo ha già tanta esperienza, ma soprattutto un’alta specializzazione nella difesa a tre. Esattamente come Acerbi, con cui condivide pure il piede: è un mancino, piuttosto raffinato per gli standard del retroguardia del Cholo. In ogni caso, la rete nerazzurra è pronta per essere stesa in mare e già le prossime settimane diranno se sarà pescato un nuovo centrale.”