Inter, dalla Francia insistono su Skriniar al PSG: ma c’è anche un’altra novità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/12/2022

Inter, dalla Francia insistono su Skriniar al Paris Saint Germain. La scorsa sessione di mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite, è stata parecchio complicata per la società nerazzurra. La dirigenza, che deve raggiungere l’attivo da 60 milioni di euro tra entrate e uscite, infatti, è stata presa d’assalto dalle big europee per i propri gioielli.

Tra questi, il Paris Saint Germain, ha inseguito per tanto tempo Skriniar, ma le porte di viale della Liberazione si sono chiuse a fronte di una richiesta da 80 milioni di euro, ritenuta eccessiva dal club parigino. Però, dalla Francia, arrivano novità per quanto riguarda il futuro dello slovacco e l’interesse di Campos.

Inter, dalla Francia arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Skriniar: la situazione sullo slovacco

Dunque, la situazione inerente a Milan Skriniar, è in continua evoluzione. Lo stallo per quanto riguarda il rinnovo di contratto con l’Inter, sembra aver dato ulteriore coraggio al Paris Saint Germain che, come riportato dal sito francese, Le10Sport, ha lui come primo obiettivo per la propria retroguardia.

Ma, questa volta, Campos e Galtier non vogliono farsi trovare impreparati sul mercato. Nel caso in cui Skriniar dovesse legarsi ulteriormente al club nerazzurro, ecco che le attenzioni verrebbero dirottate su un vecchio obiettivo per la difesa nerazzurra. Si tratta di Gvardiol, che sta facendo bene al Mondiale con la sua Croazia e che sarà uno degli uomini mercato in estate. Situazione in divenire e che dovrà far tenere la dirigenza con le antenne dritte. Perdere Skriniar a zero sarebbe davvero delittuoso.