Inter, Correa fa posto a Sanchez? La proposta di Felicevich, anche se il giocatore…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/08/2023

Inter, continuano le voci che vorrebbero il ritorno di Alexis Sanchez. In casa nerazzurra, sono momenti particolarmente importanti per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, sono in dirittura d’arrivo gli acquisti di Sommer e Samardzic, anche se si è complicata parecchio la strada che porta all’attaccante. Infatti, Gianluca Scamacca, ha scelto il progetto dell’Atalanta e all’Inter sono rimaste poche alternative e costose per giunta.

Balogun e Beto sono i due profili su cui si sta lavorando, anche se la strada sembra in salita. Ma non ci sono solamente i movimenti in entrata in cui ci si sta occupando in viale della Liberazione, bensì anche quelli in uscita. Ci sono tanti giocatori considerati esuberi e che non fanno parte del progetto. Tra questi il Tucu Correa che non ha regalato particolari gioie da quando è arrivato a Milano.

La società è pronto a cederlo, ma di fatto non sono arrivate offerte concrete per lui e nemmeno il giocatore sembra molto convinto di lasciare Milano. Nel caso in cui dovesse cambiare idea, ecco che il quotidiano Libero rilancia una vecchia conoscenza nerazzurra. Si tratta di Alexis Sanchez. Il giocatore è svincolato in questo momento e il suo agente, Felicevich, lo avrebbe proposto alla società di viale della Liberazione.

Di fatto, l’unica condizione affinchè possa arrivare è quella della partenza di Correa. Anche se il giocatore, quando lasciò Milano, non fu molto morbido con la stessa società da cui vuole tornare. Infatti, non solo non si ridusse l’ingaggio per rimanere, ma chiese anche una sostanziosa buonuscita per togliere il disturbo.