Inter, colpo da sogno gennaio: si può. Tanti fattori aiutano Marotta

di Candido Baldini, pubblicato il: 20/11/2022

Inter, resta sempre viva la necessità, nella sessione di calciomercato di gennaio, di acquistare un giocatore nel reparto offensivo. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Marcus Thuram. Il giovane attaccante francese piace dall’ estate del 2021, quando fù ad un passo dall’essere ingaggiato, salvo poi virare su Joaquin Correa. Ora in Germania sta facendo faville, e per questa ragione è tornato prepotentemente nel mirino dei nerazzurri.

Le grandi prestazioni che sta offrendo però stanno facendo sì che la concorrenza stia aumentando a dismisura, soprattutto se si considera che a giugno andrà in scadenza. L’Inter sarà quindi costretta ad anticipare il colpo nella sessione invernale, visto che sarà impossibile arrivare al giocatore a parametro zero. In quel caso infatti si farebbero avanti società con le quali sarebbe impossibile competere (Bayern Monaco su tutte). Ma sarà possibile prendere a Thuram a gennaio?

Inter-Thuram a gennaio, si può

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello sport ci sarebbero diversi fattori che potrebbero far ben sperare la dirigenza nerazzurra. Innanzitutto il fatto che all’Inter l’attaccante sarebbe protagonista, e non un comprimario o uno dei tanti (come ad esempio potrebbe accadere in Baviera). Poi c’è la voglia del calciatore di competere in Champions League da subito, e gli uomini di Simone Inzaghi a febbraio disputeranno gli ottavi contro il Benfica.

Poi c’è da considerare il legame del calciatore (nato a Parma) con l’Italia. Anche dal punto di vista economico sembra essere pronto il piano.“Il precedente di Eriksen è lì a ispirare: fu preso dal Tottenham nel gennaio 2020 per 20 milioni, unico modo possibile allora per tagliare fuori le grandi d’Europa che si sarebbero fiondate alla scadenza. In questo caso, però, di milioni ne basterebbero 10 che sarebbero, comunque, un extra-budget rispetto alla regola aurea di Suning”