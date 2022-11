Inter, chi è Jesus Vazquez? Tutto sul 2003 che ha stregato i nerazzurri

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 27/11/2022

Inter sempre proiettata al futuro. La società nerazzurra, nonostante la pausa, sta già programmando i prossimi colpi in entrata. Marotta e Ausilio vogliono lavorare d’anticipo per regalare ad Inzaghi una squadra ancora più forte e competitiva. Per farlo serve sfruttare le diverse occasioni che il mercato propone.

Da parametri zero importanti a colpi low cost che però potrebbero rivelarsi funzionali al progetto tattico del nuovo corso nerazzurro. Uno dei giocatori finiti sul taccuino della società interista è Jesus Vazquez, gioiello del Valencia di Gattuso che però tra le fila del tecnico italiano trova pochissimo spazio.

Inter, la scheda di Vazquez: ruolo, caratteristiche e costo

L’Inter ha messo nel mirino il giovane talento del Valencia. In patria, lo spagnolo non trova spazio e sembra essere ai margini del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. L’allenatore ex Napoli e Milan ha fin qui regalato pochissimi minuti al gioiello basco. Il Leone del Valencia, come chiamato in Spagna dai propri tifosi, ha collezionato appena 4 presenze in Liga in questa stagione. Troppo poco per un talento simile. Il giovane spagnolo è un esterno sinistro classe 2003 alto 182 cm. Forte fisicamente e dotato di una tecnica fuori dal comune ma soprattutto di una velocità non indifferente.

Mancino naturale con la propensione di un esterno offensivo, può giocare sia come quinto di centrocampo che come terzino, praticamente perfetto per gli schemi di Simone Inzaghi. Può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia sinistra. Vazquez è nato e cresciuto calcisticamente nel Valencia ed ora potrebbe lasciare la sua patria per trovare spazio e fortuna altrove. I contatti tra Inter e Valencia son già avviati e soprattutto l’entourage del calciatore avrebbe mostrato un certo interesse nel trasferirsi a Milano visto che le mete ambite dal calciatore sarebbero Italia, Olanda e Inghilterra. Sembrano insomma esserci gli ingredienti per provarci: ma occhio alla concorrenza dell’AZ Alkmaar e di alcuni club tedeschi.