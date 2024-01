Inter, cessione in vista per un centrocampista: è sfida a due per averlo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/01/2024

Inter, un giovane può partire a gennaio. In casa nerazzurra, si sta lavorando in maniera importante sul campo per preparare al meglio la partita di sabato all’ora di pranzo contro il Verona di Baroni. Una sfida che rappresenta uno step importante, specie dopo il bruttissimo pareggio ottenuto in casa del Genoa e che non ha risparmiato qualche critica alla squadra di Simone Inzaghi.

Per questo, il tecnico nerazzurro, anche alla luce della stanchezza di molti elementi della rosa nerazzurra, dovrà preparare nei minimi dettagli ogni aspetto della gara e ogni situazione di gioco, provando a scegliere gli uomini migliori per portare a casa i tre punti.

Intanto, non si lavora solamente ad Appiano Gentile, ma anche in viale della Liberazione. La dirigenza nerazzurra, infatti, sta cercando di rinforzare la squadra di Inzaghi, cosa già avvenuta con l’acquisto di Tajon Buchanan dal Club Brugge. Ma occhio anche alle possibili partenze per sfoltire una rosa molto ampia, soprattutto per quanto riguarda la zona centrale del campo.

E uno dei nomi che potrebbe lasciare Milano è quello di Lucien Agoumè. Il giovane francese, quest’anno, ha collezionato solo quattro minuti contro la Salernitana e su di lui ci sarebbe il forte interessamento del Siviglia. Ma, secondo quanto riportato da L’Equipe, sul giocatore sarebbe piombato prepotentemente anche il Marsiglia che sta cercando di ovviare alle tante assenze a centrocampo. La trattativa, anche in questo caso, sarebbe impostata per un prestito con diritto di riscatto.