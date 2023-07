Inter, cercasi dopo Skriniar: Marotta tra la pista “semplice” e il sogno complicato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/07/2023

Inter, si cerca ancora il dopo Skriniar. In queste settimane, la società nerazzurra sta cercando in ogni modo di trovare i profili adatti al progetto tecnico di Simone Inzaghi. Infatti, il tecnico interista, tra cessioni e giocatori in scadenza di contratto, dovrà rinunciare già a parecchi calciatori presenti l’anno scorso nella rosa nerazzurra. Di conseguenza, c’è bisogno di rimpolpare i reparti ritenuti scoperti.

Tra questi, rientra sicuramente la difesa. Con l’addio di Skriniar, infatti, in viale della Liberazione stanno cercando di capire quale giocatore possa essere più adatto a fare il titolare come braccetto di destra. Il nome era stato individuato in Azpilicueta del Chelsea, ma il giocatore, dopo aver raggiunto l’accordo con la società nerazzurra, ha preferito l’opzione Atletico Madrid per ragioni personali.

Intanto, secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e Ausilio tengono vive due piste. La prima porta a Demiral dell’Atalanta. Il difensore turco è fuori dai piani di Gasperini. L’Inter, già in passato, lo avrebbe voluto avere con sè, ma non si è riusciti a trovare la quadra. La società nerazzurra, per lui, avrebbe intenzione di proporre al massimo un prestito con diritto di riscatto e chissà che i buoni rapporti tra Zhang e Percassi non possano facilitare questa soluzione.

Poi, c’è anche la pista, decisamente più complicata, che porta a Chalobah del Chelsea. Il difensore dei blues ama Milano e sarebbe disposto a trasferirsi. Il problema rimane la nuova proprietà del club inglese, che dopo la campagna acquisti faraonica di questo inverno, non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Vedremo se, magari, usando la formula che possa accontentare il Chelsea per Lukaku, non si possa arrivare ad una quadra anche per Chalobah.