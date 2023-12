Inter, Buchanan copre più di una falla

di Redazione, pubblicato il: 28/12/2023

(Inter) Ore decisive per l’arrivo in nerazzurro di Buchanan. Inter e Bruges continuano a trattare per la cessione a titolo definitivo, le distanze tra domanda e offerta sono ormai vicine. Si parla di 9 milioni più qualche bonus facilmente raggiungibile. L’esterno canadese arriverà per coprire la lunga assenza di Cuadrado, fermo ai box per tre mesi dopo l’intervento al tendine. Ma c’è un altro motivo per cui Marotta e lo staff di marcato hanno accelerato su Buchanan. Na ha parlato Alessandro Sugoni a Sky Sport secondo il quale il rinnovo del contratto di Dumfries sembra subire improvvise difficoltà. L’olandese andrà in scadenza a giugno 2025, una sua cessione nel prossimo mercato estivo porterebbe una consistente plusvalenza nelle casse nerazzurre e nessun problema sulla fascia, a qual punto già presidiata dall’arrivo di Buchanan.