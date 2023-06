Inter, bagarre per Frattesi: tra la sfida a Juve e Roma e le contropartite

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/06/2023

Inter, per Frattesi c’è tantissima concorrenza. Uno dei giocatori italiani che si sta mettendo più in luce nel nostro campionato, è sicuramente il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi. Il giocatore classe 1999, quest’anno, ha raggiunto un livello molto importante, tanto da attirare su di sè gli occhi di tante big italiane, ma non solo.

Tra le squadre interessate a lui, e non da oggi, c’è anche l’Inter. La società di viale della Liberazione vorrebbe puntare sulla mezz’ala del Sassuolo per la prossima stagione e ha intenzione di iniziare a intavolare una trattativa con la squadra emiliana.

Dal canto suo, il dirigente della società neroverde, Carnevali, secondo quanto riportato da Sky Sport, chiede per il ragazzo una cifra di circa 30 milioni di euro. Enorme per tutte le società italiane, per questo, le squadre di Serie A interessate, hanno intenzione di inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash.

I nerazzurri, dal canto loro, hanno intenzione di proporre due giovani calciatori come Fabbian e Mulattieri che interessano a tante squadre del nostro campionato. Ma l’Inter non è sola, infatti, anche la Juventus ha fissato un vertice ed ha intenzione di offrire giocatori come De Winter, Soulè e Filippo Ranocchia. Anche la Roma vorrebbe provare a prelevare il ragazzo, inserendo come contropartita tecnica il giovane Volpato.