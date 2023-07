Inter, arriva un’altra cessione: i nerazzurri cedono un altro giovane

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/07/2023

Inter, arriva un altra cessione per il club nerazzurro. In queste ore, il mercato interista, sta assumendo contorni infuocati. Dopo quanto successo con la vicenda Lukaku, e dopo l’imminente addio di Onana che è sempre più vicino al Manchester United, in viale della Liberazione si cerca anche di sfoltire la rosa.

Proprio in queste ultime ore, sarebbe stata definita un’altra cessione. Si tratta del passaggio di Gaetano Oristanio al Cagliari. Sul giovane c’erano tante società di Serie A interessate, ma alla fine ha prevalso la squadra di Ranieri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il trequartista classe 2002, passerebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter fissato a 4 milioni di euro.

Dopo due stagioni in prestito in Olanda, con la maglia del Volendam, dove è stato eletto come miglior giovane, Oristanio è pronto alla prima esperienza in Serie A. Un ragazzo di sicuro talento, che deve trovare continuità ulteriore rispetto a quella già avuta. Cagliari, per lui, potrebbe essere davvero la destinazione perfetta, con un tecnico come Ranieri, che potrà insegnargli tanto sotto ogni aspetto.