Inter, arriva il primo “messaggio” di Trubin ai nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 07/07/2023

(Inter) Anatolij Trubin segue da vicino gli sviluppi della trattativa tra Inter e Manchseter United per Onana. Non potrebbe fare diversamente visto che è il primo candidato per prendere il posto del portiere camerunense. Poche ore fa Trubin si è fatto vivo indirettamente con l’Inter via social. Ad un post di Fabrizio Romano che parlava di offerta al rialzo dei Reds il portierone ucraino ha risposto in prima persona. Il suo commento tramite l’emoji degli occhi spalancati a testimonianza dell’interesse per la vicenda di mercato.