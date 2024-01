Inter, Agoumè va al Siviglia e c’è una novità per quanto riguarda la formula

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/01/2024

Inter, Agoumè va al Siviglia. Una notizia che negli ultimi giorni aveva mosso il mondo del mercato nerazzurro e che adesso sembra davvero in dirittura d’arrivo. Il centrocampista francese classe 2002, Lucien Agoumè, sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Ad annunciarlo, attraverso i suoi profili social, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

Un giocatore sicuramente di talento e giovane, ma che fino a questo momento non ha avuto i miglioramenti cercati dall’Inter. Dopo una girandola di prestiti in Italia e Francia, il giocatore è tornato a Milano e la scorsa estate si era deciso a giocarsi le proprie chanches in nerazzurro. Ma la decisione non ha pagato. Infatti, Agoumè è stato impiegato per soli quattro minuti nella trasferta contro la Salernitana.

Un bottino molto più che magro che ha convinto il giocatore ad andare via da Milano e cercare più spazio altrove. Su di lui, oltre a quello del Siviglia, c’erano anche gli interessamenti del Marsiglia e dell’Ajax. Ma alla fine il giocatore ha propeso per giocarsi le proprie carte in Liga Spagnola. Agoumè andrà al Siviglia in prestito con diritto di riscatto, ma la novità sta in una clausola presente nel contratto.

Infatti, l’Inter, si è riservata di tenersi una recompra, nell’eventualità che il ragazzo esploda in maniera definitiva e che i nerazzurri decidano di riportarlo indietro. Vedremo se Agoumè riuscirà finalmente ad imporsi in un club molto importante che, quest’anno, sta vivendo una stagione atipica rispetto a quanto ci ha sempre abituato.