Inter, adesso si scoprono gli errori di mercato

di Redazione, pubblicato il: 02/12/2023

(Inter) Massimo Brambati su TMW è tornato sul mercato estivo nerazzurro. A suo giudizio non solo grandi operazioni come quelle di Pavard e Thuram ma, alla luce dei fatti, anche errori evidenti.

“L’Inter ha cambiato i giocatori azzeccando però tanti acquisti. Nelle seconde linee però ci sono stati anche errori come Klaassen e Bisseck, che non mi sembrano all’altezza. Non corrispondono nelle qualità ai titolari, non hanno preso solo Thuram e Pavard.”