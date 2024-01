Inter, addio di Sanchez sempre in piedi: in tal caso occhio ad un ritorno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2024

Inter, il futuro di Alexis Sanchez in maglia nerazzurra è ancora incerto. La squadra di Simone Inzaghi è ancora euforica dopo la grandissima vittoria ottenuta in casa del Monza per 5-1. Un risultato che ha mostrato una squadra tornata a tambureggiare come ci aveva abituato e tre punti per continuare a tenere lontana la Juventus. Tra i grandi protagonisti della partita, e non oramai una novità, le due punte nerazzurre Lautaro e Thuram.

I due attaccanti si sono ormai impossessati della titolarità e non hanno la minima intenzione di mollarla. Tutto questo, a discapito delle altre due punti Arnautovic e, soprattutto, Sanchez. L’attaccante cileno, infatti, sta deludendo parecchio da quando è ritornato in nerazzurro. La scorsa estate, ha promesso che non avrebbe creato problemi in caso di reiterate panchine e così sta facendo, soffrendo in silenzio.

Sabato, il giocatore è rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti di partita. Per questo la sua permanenza in nerazzurro non è scontata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le sirene dall’Arabia ci sono sempre e fino all’ultimo giorno di mercato bisogna tenerle in considerazione. In caso di addio, non è da escludere un clamoroso ritorno anticipato in maglia nerazzurra come quello di Valentin Carboni che proprio con il Monza sta facendo davvero molto bene.