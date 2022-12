Inter, addio a sorpresa in vista di gennaio? C’è un solo ostacolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2022

Inter, potrebbe esserci un addio a sorpresa nel corso del mercato di gennaio. In queste ultime settimane, in casa nerazzurra, si sta parlando molto di alcuni rinnovi di contratto. Sono ben otto i calciatori in scadenza e, da parte della dirigenza, dovranno essere prese delle decisioni per ciò che concerne la permanenza o gli addii di alcuni di essi. In primis, per quanto riguarda Milan Skriniar, chiamato a decidere entro metà gennaio il proprio destino.

La dirigenza interista, inoltre, sta iniziando a programmare il mercato estivo, specie per sostituire eventuali partenti a parametro zero. Tra questi ultimi, intanto, c’è un giocatore della rosa di Inzaghi che, a sorpresa, potrebbe partire a gennaio.

Inter, si lavora per il mercato di gennaio: un giocatore in scadenza potrebbe lasciare i nerazzurri subito

Dunque, come anticipato, uno dei giocatori in scadenza di contratto, potrebbe lasciare la squadra nerazzurra nel corso del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato, infatti, dalla redazione di Sky Sport, Roberto Gagliardini avrebbe tanto mercato in Serie A con tante squadre che sarebbero interessate al suo ingaggio.

Quello che, ad oggi, ostacola ogni genere di trattativa per un addio anticipato, è lo stipendio elevato del giocatore. Vedremo se, nelle prossime settimane, ci saranno movimenti in tal senso, oppure se Gagliardini rimarrà in nerazzurro fino alla naturale scadenza del proprio contratto. Di sicuro, in viale della Liberazione, se dovesse arrivare un’offerta congrua la valuterebbero con molta attenzione. Bisognerà attendere per saperne di più, ma il futuro di Gagliardini potrebbe essere lontano da Milano in maniera anticipata.