Inter, ad Oporto vertice con il Barcellona: ci sono 4 nomi coinvolti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/03/2023

Inter, ad Oporto è andato in scena un vertice di mercato con il Barcellona. La squadra nerazzurra è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Porto che ha consentito l’accesso dopo ben 12 anni ai quarti di finale di Champions League. Una partita molto tirata, ma che alla fine è riuscita a regalare un traguarda importantissimo.

Ma ad Oporto, non ci sono state ‘solo’ le questioni inerenti al campo da gioco. Infatti, sarebbe andato in scena un incontro tra la dirigenza del Barcellona e quella interista. Sul tavolo, alcune idee di mercato comuni alle due società e che potrebbero prendere piede in vista dell’estate. Dalla Spagna riportano come ci siano ben quattro nomi coinvolti.

Inter, ad Oporto incontro con la dirigenza del Barcellona: quattro nomi coinvolti per il mercato estivo

Dunque, come detto, non solo Champions, ma anche questioni inerenti al mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, le dirigenze di Inter e Barcellona si sarebbero incontrate per parlare di alcuni nomi sul mercato. I primi due sono quelli di Marcelo Brozovic e Frank Kessiè, di cui a gennaio si era parlato per un possibile scambio e la cosa potrebbe tornare d’attualità a giugno.

Gli altri due nomi, invece, sono quelli di Umtiti, oggi in prestito al Lecce, e di Jordi Alba, cercato già la scorsa estate. Vedremo se questi nomi e questi interessi si trasformeranno in trattative concrete tra i due club. Di sicuro, tra le due società, qualcosa bolle in pentola e nella prossima sessione di mercato potrebbero esserci delle importanti novità.