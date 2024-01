Icardi-Inter, il giornalista svela un retroscena di questa estate. E sulla volontà di Mauro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/01/2024

Inter, il giornalista svela un retroscena su Icardi. In casa nerazzurra sono giorni in cui è tornato a vociferarsi con insistenza il nome dell’attaccante argentino, Mauro Icardi. Il giocatore, lo ricordano bene i tifosi nerazzurri, non si è lasciato bene con la società e un ritorno a Milano sembra parecchio improbabile, anche perchè dovrebbe anche uscire un attaccante e la cosa non è affatto semplice.

Intanto, dagli studi di Telelombardia, il giornalista Alfio Musmarra, vicino alle cose di casa nerazzurra, ha parlato dello stesso Icardi, svelando un retroscena sulla passata sessione di mercato e sulla volontà del ragazzo per il suo futuro.

Ecco le parole di Musmarra: “L’Inter al momento non cerca attaccanti e, in ogni caso, per la dirigenza quello che è successo con Icardi ha una rilevanza importante. Un giorno, quando si potrà raccontare tutto, anche Icardi e le persone a lui vicine racconteranno le loro verità. L’estate scorsa c’era la possibilità reale di riportare a casa Mauro, al di là di quello che è successo”.

Musmarra, poi, ha continuato: “Discorsi di principio? Se saltano per Lukaku e Cuadrado, devono saltare anche per Icardi. Lui farebbe carte false per tornare e sa perfettamente che quello che è successo è stato grave e sa perfettamente di avere le sue responsabilità”.