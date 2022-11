Handanovic-Inter, decisione sul futuro presa? Il portiere nerazzurro ha fatto la sua scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/11/2022

Handanovic-Inter, il portiere avrebbe preso la decisione sul futuro. In casa nerazzurra, con la pausa del campionato per il Mondiale in Qatar, tengono banco i rinnovi di tanti giocatori che in questo momento si trovano in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non solo. Infatti, se Skriniar sembra essere l’elemento su cui la società ha deciso di concentrare i suoi sforzi maggiori, altri elementi della rosa di Inzaghi attendono di capire cose ne sarà di loro all’interno della rosa nerazzurra del prossimo anno.

Tra questi, c’è anche il portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic. Come detto, anche lui ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2023 e in questi giorni, lo sloveno, sta facendo le sue dovute valutazioni per capire bene quale possa essere il suo ruolo in squadra. Ma sembra che il giocatore abbia già preso la propria decisione.

Handanovic-Inter, il portiere nerazzurro è in scadenza di contratto: la decisione sul suo futuro sarebbe già stata presa

Dunque, Samir Handanovic, pare aver deciso quale sarà il suo futuro. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo sloveno non vorrebbe passare un altro anno in secondo piano. Il giocatore, dopo aver perso il posto da titolare in favore di Andrè Onana, avrebbe espresso la volontà di non proseguire la sua avventura in nerazzurra per la prossima stagione, dal momento che vorrebbe giocare.

Il portiere, per lo spogliatoio interista, rappresenta una figura di un certo peso, ma pare proprio che la squadra dovrà fare a meno di lui dal prossimo anno. Vedremo se davvero questa sarà l’ultima stagione di Handanovic all’Inter o, se, alla fine, si deciderà di proseguire per un’ulteriore stagione.