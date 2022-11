Gosens-Inter, Romano svela il futuro del tedesco a gennaio. E sull’ipotesi Thuram…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/11/2022

Gosens-Inter, Fabrizio Romano svela il futuro del tedesco. In queste settimane, con il campionato fermo, si è tornati a parlare con insistenza di mercato. Per quanto riguarda la squadra nerazzurra, ci sono alcuni giocatori che, di fatto, per motivi differenti, potrebbero lasciare Milano. Bisognerà capire se ci saranno delle offerte soddisfacenti per loro.

Di sicuro, uno di questi è Robin Gosens. Arrivato all’Inter quasi un anno fa per essere in questa stagione l’erede di Ivan Perisic, tra prestazioni non all’altezza del suo enorme valore e una preferenza di Inzaghi verso il suo competitor del ruolo, Federico Dimarco, ecco che il ragazzo potrebbe decidere di cambiare aria. Il giornalista sportivo, che si occupa delle faccende di mercato, Fabrizio Romano ha parlato proprio di Gosens e del suo futuro.

Gosens-Inter, l’esterno potrebbe partire nel mercato di gennaio? Fabrizio Romano parla delle ultime novità

Dunque, Robin Gosens, potrebbe partire a gennaio. Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, all’interno della diretta del canale Twitch di SOS Fanta, il ragazzo vorrebbe cambiare aria visto il poco impiego da parte di Inzaghi. La sua impressione è che, questa volta, l’addio potrebbe consumarsi. In estate, il Bayer Leverkusen, aveva fatto pressing per averlo, ma non c’erano i tempi tecnici per concludere l’affare.

Adesso il tempo c’è e, dopo aver perso il Mondiale, Gosens potrebbe davvero lasciare l’Inter per raggiungere la Bundesliga dove ci sono degli interessi. Poi, un cenno anche a Marcus Thuram. Per Romano, la dirigenza nerazzurra è in contatto con gli agenti del ragazzo, ma non in maniera così avanzata. Per poterlo prelevare a gennaio, ci vorrebbe la partenza di uno degli attaccanti e, l’indiziato numero uno, sarebbe Correa anche se un suo addio, ad oggi, è molto complicato.