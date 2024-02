Fabbian è in cassaforte, nessuno può soffiarlo all’Inter

di Redazione, pubblicato il: 24/02/2024

(Inter) Con quello messo a segno contro il Verona ieri Giovanni Fabbian tocca quota 4 gol oltre a due assist e ad un serie di prestazioni più che convincenti. Una stagione che conferma quanto sia stata giusta la scelta dell’Inter di mandare il centrocampista a farsi le ossa sotto la guida di un maestro vero come Thiago Motta. Il passaggio di Fabbian in Emilia rientrò nell’affare che portò Arnautovic a Milano ma il club nerazzurro detiene il diritto di recompra nell’estate del 2025 per 12 milioni di euro.

Il sito CM.com propone una riflessione interessante. Se nella prossima sessione di mercato qualche squadra importante mettesse sul tavolo del Bologna una cifra importante potrebbe soffiare il ragazzo all’Inter?

La risposta è lapidaria: “prima di luglio 2025, il Bologna non può vendere Fabbian per nessuna cifra. Potranno farlo solo dal 2 luglio 2025 in poi’ se l’Inter non avrà fatto valere l’opzione di recompra.”