Dzeko-Inter, le strade potrebbero separarsi: un squadra gli ha recapitato una super offerta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/05/2023

Dzeko-Inter, a fine stagione potrebbe esserci il divorzio. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, Edin Dzeko si è ripreso la scena della squadra nerazzurra firmando il gol del vantaggio nel derby d’andata e mettendosi al servizio della squadra con tanto lavoro sporco. Il giocatore è totalmente focalizzato sulla sua avventura all’Inter ed è pronto a giocare la finale di Champions League contro la sua ex squadra, il Manchester City.

Ma per quanto riguarda il futuro, ancora bisogna trovare una quadra. L’attaccante, infatti, è in trattativa con la società nerazzurra per il rinnovo del contratto. Ma al momento, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare non ci sia accordo tra le parti nè sull’ingaggio, nè sulla durata – il giocatore vorrebbe un biennale, mentre la società offre un anno con opzione al massimo.

Non solo, ma pare che in viale della Liberazione siano a conoscenza di un’offerta arrivata al giocatore da parte dell‘Al-Hilal, che supererebbe quella del club di Zhang sia per durata che per ingaggio. Per questo, adesso, la palla passa al giocatore che dovrà decidere se restare a Milano, in cui sta benissimo, o se propendere per un’esperienza esotica.