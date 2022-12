Dumfries-Inter, addio già a gennaio? Il sostituto costa ben 20 milioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2022

Dumfries-Inter, l’addio può avvenire già a gennaio. L’ultima estate di mercato, in casa nerazzurra, è stata caratterizzata dall’assalto di tantissime grandi squadre europee per i gioielli della rosa di Simone Inzaghi. Tra questi, anche Denzel Dumfries ha avuto parecchi interessamenti soprattutto per quanto riguarda le squadra di Premier League.

Il giocatore olandese, dopo un grande Mondiale giocato con la maglia della propria nazionale, non ha smesso di piacere a parecchie squadre, in primis il Chelsea. La squadra inglese, visto il lungo infortunio dell’esterno Reece James, sta pensando di intervenire sul mercato fin da adesso ed il primo nome nella lista è proprio quello di Dumfries. I nerazzurri, intanto, cercano di cautelarsi con un’altra sorpresa di Qatar 2022.

Dumfries-Inter, possibile addio fin dal mercato di gennaio: i nerazzurri guardano ad una sorpresa di Qatar 2022

Come detto, Dumfries fa molta gola al Chelsea che vorrebbe riprovare ad intavolare una trattativa fin dal mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata. Ed è per questo che ha già in mente il sostituto del giocatore olandese nel caso in cui dovesse partire questo inverno.

Si tratta dell’esterno canadese, Buchanan. Il giocatore ha ben impressionato a Qatar 2022 e potrebbe essere una buona soluzione per la corsia destra. Ha caratteristiche differenti da Dumfries, dal momento che si tratta di un giocatore più offensivo. Se l’Inter vorrà prelevarlo a gennaio, però. dovrà sborsare una cifra di 20 milioni di euro. Vedremo se davvero il Chelsea affonderà il colpo per Dumfries oppure se tutto verrà rimandato alla prossima estate.