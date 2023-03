Dumfries-Inter, a giugno sarà addio. E c’è un nome dietro a questa scelta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/03/2023

Dumfries-Inter, a giugno si consumerà l’addio. La stagione di Denzel Dumfries in maglia nerazzurra, non è stata delle migliori fino a questo momento. Dopo un inizio di stagione in cui l’esterno olandese aveva mostrato molta voglia, risultando decisivo spesso e volentieri – si veda la prima partita contro il Lecce -, nelle giornate successive non è riuscito a mantenere il livello alto.

Dopo il Mondiale in Qatar, poi, il giocatore sembra aver smarrito sè stesso ed è rimasto solo un lontano ricordo del giocatore ammirato durante la scorsa stagione. Anche le voci di mercato di queste settimane, che lo hanno inserito nella lista dei partenti, hanno potuto contribuire a questo rendimento. La società, effettivamente, starebbe pensando ad un suo sacrificio e dietro a tutto questo c’è un nome ed un motivo preciso.

Dumfries-Inter, in estate si consumerà l’addio definitivo: dietro a questa scelta c’è una motivazione in particolare

Dunque, Dumfries, è uno dei primissimi candidati a poter lasciare la squadra nerazzurra in estate. Il giocatore, infatti, sarebbe stato inserito nella lista dei sacrificabili dalla dirigenza di viale della Liberazione e qualche squadra interessata a lui ci sarebbe già. Ma dietro a questa scelta di Marotta e Ausilio, ci sarebbe un nome ed un cognome in particolare.

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, la motivazione ulteriore all’eventuale addio di Dumfries sarebbe da rintracciare anche nel rendimento tenuto in questa stagione da Matteo Darmian. L’ex United sta facendo una delle sue migliori stagioni in carriera per duttilità e qualità. Queste prestazioni lo rendono affidabile e consentiranno alla dirigenza di trovare il tassello giusto per sostituire Dumfries in estate e con la dovuta calma.