Dumfries, cessione a fine stagione? C’è un aspetto che preoccupa (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/03/2023

Dumfries, in casa nerazzurra di riflette sul futuro dell’esterno. Fino a qualche mese fa sembrava essere lui il principale candidato alla cessione la prossima estate per ragioni di bilancio ma ora le cose sono cambiate.

Il suo rendimento è notevolmente calato da gennaio in poi, facendo dimezzare di conseguenza il prezzo del suo cartellino. Allo stato attuale sarebbe impensabile riuscire a ricavare 50/60 milioni da una sua eventuale cessione. Come riportato dell’edizione odierna del Corriere dello Sport il suo valore attuale sarebbe al massimo di 25/30 milioni di euro.

Dumfries, Chelsea e United si defilano: pronto Buchanan in caso di cessione

Sulle tracce del laterale olandese c’erano Manchester United e Chelsea ma al momento si sarebbero defilate. Il giocatore intanto avrebbe cambiato agente, passando dall’avvocato Pimenta all’agenzia Wasserman Group.

A questo punto i nerazzurri potrebbero essere costretti a individuare un altro big da sacrificare sul mercato che potrebbe essere Brozovic. Nel caso in cui si dovesse riuscire a trovare una soluzione conveniente per Dumfries il suo sostituto sarebbe già stato individuato in Buchanan del Bruges.