de Vrij-Inter, l’olandese inizia ad avere qualche richiesta: arriva un’interesse dalla Liga Spagnola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/12/2022

de Vrij-Inter, l’olandese potrebbe lasciare Milano in estate. All’interno della rosa di Simone Inzaghi, tantissimi giocatori hanno una situazione contrattuale molto particolare. Infatti, i calciatori in scadenza di contratto a giugno del 2023, sono parecchi e, come affermato dallo stesso amministratore delegato Beppe Marotta qualche giorno fa, potrebbe non esserci il rinnovo per tutti, ragion per cui la società sta valutando chi mantenere in rosa e chi no.

Tra i giocatori in scadenza, c’è anche Stefan de Vrij. Il difensore centrale olandese, nelle ultime due stagioni, non sta vivendo un momento buono. Le sue prestazioni non sembrano essere più quelle avute fino all’anno della vittoria dello scudetto con Antonio Conte. Per questo, sono in corso delle valutazioni per capire se ci potrà essere la possibilità di rinnovare il contratto o meno. Intanto, in Spagna, c’è una società molto interessata a lui e che potrebbe approfittarne.

de Vrij-Inter, per l’olandese potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia nerazzurra: una spagnola sulle sue tracce per giugno

Dunque, de Vrij, potrebbe lasciare Milano a giugno a parametro zero. La società, come detto, sta valutando seriamente se lasciarlo partire in estate. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, l’olandese, in queste settimane, ha ricevuto i primi interessamenti da alcune squadre. Tra le più interessate ce n’è una di Liga Spagnola.

Si tratta dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Infatti, la squadra spagnola, potrebbe fare una vera e propria rivoluzione, vista la stagione deludente di quest’anno. de Vrij, quindi, potrebbe essere davvero una soluzione molto interessante. In attesa di comprendere quale sarà la decisione dell’Inter su di lui, per de Vrij arrivano i primi interessamenti.