D’Ambrosio-Inter, aria d’addio? Marotta ha in mente il sostituto in caso di partenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/12/2022

D’Ambrosio-Inter, il difensore potrebbe lasciare la squadra nerazzurra a giugno. Durante la prossima estate, la dirigenza nerazzurra, potrebbe essere impegnata in una sorta di piccola rivoluzione che riguarda il reparto difensivo della squadra nerazzurra. Come si sa, infatti, sono tanti i calciatori che andranno in scadenza di contratto a giugno del 2023. Tra questi, oltre a Skriniar e de Vrij, c’è anche Danilo D’Ambrosio.

Il difensore nerazzurro, da tanti anni è a Milano e, come confermano le parole di tanti compagni di squadra, è uno degli uomini spogliatoio più stimati all’interno della rosa di Simone Inzaghi. In questi giorni si sta riflettendo sul da farsi in merito al futuro di D’Ambrosio, anche se, in caso di partenza, Marotta ha già in mente il nome del sostituto.

D’Ambrosio-Inter, il difensore nerazzurro lascerà Milano a giugno? In tal caso, Marotta ha pronto il sostituto

Dunque, il futuro di Danilo D’Ambrosio potrebbe non essere a Milano. In queste settimane la società nerazzurra rifletterà sulle possibilità di rinnovo per lui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui il prolungamento di contratto non dovesse arrivare, ecco che la dirigenza nerazzurra avrebbe pronta la soluzione per non farsi trovare impreparata in sede di mercato.

Si tratta del difensore del Torino, Djidji, che arriverebbe a Milano a parametro zero, dal momento che non rinnoverà il proprio contratto con la società granata. Invece, in caso di partenza di de Vrij, il nome individuato sarebbe quello di Chris Smalling della Roma, anch’egli parametro zero dal prossimo 30 giugno. Su di lui c’è forte la concorrenza della Juventus.