Dalla Germania: Inter su un difensore del Bayern Monaco

Nuova voce di calciomercato in casa Inter. Stando a quanto riferisce il giornale tedesco "Bild", i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco classe 1988. In quest'ultima stagione il giocatore - per il quale un anno fa il club bavarese aveva rifiutato 38 milioni dal Paris Saint-Germain - è stato spesso relegato in panchina dal tecnico Kovac. Non a caso ora la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 20 milioni.

Nell'annata appena conclusa, che ha visto il Bayern festeggiare sabato la vittoria della Bundesliga, Boateng ha collezionato 28 presenze, impreziosite da 2 assist.