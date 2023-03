(CdS) Retegui, Europa all’assalto ma oggi l’Inter getta le basi

di Redazione, pubblicato il: 28/03/2023

(Inter) Dopo la doppietta nelle prime due apparizioni in maglia azzurra, Mateo Retegui è al centro degli interessi di molti club europei.

L’Inter segue il ragazzo da quasi due anni. Le relazioni al riguardo sono tutte positive, adesso serve solo stringere i tempi per non trovarsi beffati all’ultimo minuto. La valutazione di Retegui sale rapidamente, ormai viaggia velocemente verso i 20 milioni di euro.

Il Corriere della Sera ne parla oggi.

“Ieri il padre (e agente) di Retegui ha incontrato i dirigenti dell’Eintracht Francoforte e ha avuto contatti con il Bayer Leverkusen. Oggi, invece, si trasferirà a Milano per parlare con la dirigenza dell’Inter, che segue l’attaccante da mesi e vorrebbe portarlo in nerazzurro e farne il sostituto di Correa (destinato alla cessione, probabilmente in Spagna)”.