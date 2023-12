Buchanan-Inter, si continua a trattare: ancora distanza tra le parti. I dettagli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2023

Buchanan-Inter, si continua a trattare per l’esterno canadese. L’infortunio di Juan Cuadrado, che rimarrà fuori per circa tre o quattro mesi, ha lasciato un vuoto nel ruolo di esterno destro di centrocampo nella squadra di Inzaghi. Per questo, il tecnico nerazzurro, ha avvertito l’esigenza di avere un giocatore in più in quel ruolo e che abbia determinate caratteristiche tecnico-tattiche.

Il profilo più adatto, come oramai si sa da tempo, è quello dell’esterno canadese Tajon Buchanan. Il giocatore, proprio perchè in trattativa con il club nerazzurro, ha saltato tutte le ultime partite con il Club Brugge e sicuramente questo fa ben sperare. Ma la trattativa, ancora, non si sblocca e la distanza tra le parti resta ancora ampia. La sensazione è che l’affare andrà in porto, ma che ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Questo, almeno, è quello che sostiene il giornalista Gianluca Di Marzio che, attraverso il suo sito, ha parlato dello stato dell’arte della trattativa. La richiesta del club belga è di circa 10 milioni di euro per separarsi dal giocatore. Mentre l’Inter, al momento, offre 6 milioni di euro, facendo leva sul fatto che il ragazzo non vuole rinnovare il proprio contratto che scade il 30 giugno del 2025.

Ancora un po’ di tempo per limare le distanza, ma la sensazione è che presto, Simone Inzaghi, potrà avere nella sua batteria di esterni un giocatore capace di offrire le stesse caratteristiche che ha nel suo bagaglio Cuadrado.