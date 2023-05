Brozovic-Inter, prossime gare decisive in vista del mercato. I nerazzurri hanno un’idea su di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/05/2023

Brozovic-Inter, le prossime gare saranno decisive per il futuro del centrocampista croato. In questa stagione, dopo mesi alle prese con infortuni e prestazioni non all’altezza del suo nome, Simone Inzaghi sta potendo contare sul miglior Brozovic nel momento finale e decisivo. Il giocatore, è stato spesso e volentieri sostituito egregiamente da Calhanoglu nel suo ruolo davanti alla difesa.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono iniziate le prime riflessioni, in casa interista, per quanto riguarda il mercato ed il futuro del croato. Aver trovato un Calhanoglu in questa maniera in quella posizione di campo è stata una scoperta incredibile, pertanto ci si chiede se ha senso tenere un giocatore come Brozovic come semplice alternativa a 30 anni e a 6 milioni di euro di stipendio netto.

Non solo, ma la scorsa estate, è stato acquistato anche un giovane talento come Asllani, su cui in viale della Liberazione puntano molto e che, invece, in questa stagione, a causa della presenza di due giocatori come Brozovic e Calhanoglu, ha visto il campo con il contagocce. Insomma, valutazioni e considerazioni. Non si discute affatto il valore di Brozovic, ma vista la situazione economica del club e lo status dei giocatori che difficilmente accettano di essere considerati come delle alternative, bisogna ponderare bene.

Nelle prossime gare, vista l’assenza di Mkhitaryan, Brozovic potrà dimostrare tutto il suo valore. A gennaio, il Barcellona, aveva provato a imbastire uno scambio con Kessiè. A giugno, non è detto che gli interessi di mercato siano svaniti del tutto e non vengano presi in considerazione.