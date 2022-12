Bastoni-Inter, quale futuro? La società fa una mossa a sorpresa per lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/12/2022

Bastoni-Inter, mossa a sorpresa da parte della società per il difensore. In questi giorni, l’ambiente nerazzurro, è in subbuglio per quanto riguarda i rinnovi di contratto. Il primo nella lista in tal senso è quello di Milan Skriniar, che scadrà il prossimo 30 giugno. Proprio in questi giorni, dall’entourage dello slovacco, non sembrano essere arrivati i segnali sperati, pertanto, per il suo prolungamento, servirà davvero un’impresa e le possibilità sono ridotte al lumicino.

Ma oltre a quello di Skriniar, la società, sta lavorando ad un altro rinnovo di contratto. Si tratta di quello di Alessandro Bastoni, difensore in scadenza al 30 giugno del 2024. E’ notizia delle ultime ore quella di una mossa a sorpresa e inaspettata da parte della società in viale della Liberazione.

Bastoni-Inter, in questi mesi si decide il futuro del ragazzo: la società fa una mossa a sorpresa per lui

Come è stato detto, la società nerazzurra lavora al rinnovo di Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha in passato dimostrato il suo interismo ed il suo senso di appartenenza alla causa nerazzurra. La società, proprio per questo, ha riconosciuto questo al difensore ed ha fatto la sua mossa in queste ore.

Infatti, da viale della Liberazione, avrebbero proposto un rinnovo fino al 2027 con un ingaggio da top player per le casse del club, ovvero 4,5 milioni di euro a stagione. Toccherà a Bastoni decidere se andare altrove o se rinnovare il contratto. Su di lui ci sono le forti mire della Premier League, con Manchester City e Tottenham pronte ad approfittare della situazione.