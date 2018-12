Calciomercato Inter, nerazzurri pronti alla guerra col Napoli per il terzino

Calciomercato Inter – Secondo la redazione di Sky Sport, i meneghini potrebbero presto avviare una “guerra” contro il Napoli. L’oggetto del desiderio è Jeremy Toljan del Borussia Dortmund. Il terzino tedesco, piace non poco alle due società italiane. I partenopei inoltre, sembrano essere forti anche sul francese Benjamin Pavard, fresco fresco di vittoria Mondiale.

Attualmente in forza allo Stoccarda, il neo-campione del mondo negli scorsi mesi era stato sondato anche dagli scout nerazzurri. La scelta di seguire altri profili infatti, ai meneghini è nata principalmente per i continui problemi fisici patiti da Sime Vrsaljko nel corso di questi mesi. Il croato inoltre, deve ancora guadagnarsi il possibile riscatto dei nerazzurri. Non essendo ancora convinta al 100% dell’ex Atletico Madrid, la dirigenza interista continua ad essere vigile su altri profili come quello di Toljan.

Calciomercato Inter, in uscita potrebbe esserci Dalbert

Restando sempre in tema terzini per l’Inter, ma spostandoci su quelli in esubero, tra i possibili partenti figura Henrique Dalbert. Il terzino brasiliano, molto stimato dal Monaco, potrebbe far ritorno in Costa Azzurra dove col Nizza ha conquistato il premio di miglior terzino della Ligue 1. Al momento però, complici anche i 26 milioni di euro sborsati solo un anno e mezzo fa per acquistarlo, l’Inter non sembra intenzionata a lasciarlo partire.