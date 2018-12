Calciomercato Inter, l’uruguayano può spingere Barella in nerazzurro

Calciomercato Inter – Lavori in corso sul centrocampo nerazzurro: l’obiettivo Nicolò Barella si avvicina sempre di più. Il tutto, potrebbe concretizzarsi grazie a Nahitan Nandez del Boca Juniors. Il centrocampista uruguayano infatti, sarebbe il prescelto per sostituire Nicolò Barella, ormai sempre più verso la Milano nerazzurra.

Nandez è stato seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter, ma i meneghini sembrano preferire senza dubbio l’italiano. Resta da capire se l’uruguayano abbia l’intenzione di accettare il trasferimento in Italia andando a “liberare” così Barella. A parlare dell’offerta ufficiale pervenutagli dal Cagliari, ci ha pensato proprio il procuratore del classe ’95.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Nandez

In esclusiva per TyC Sports, Pablo Betancur, agente che cura gli interessi del ragazzo, ha dichiarato: “Sono venuto dall’Europa per parlare con Daniel Angelici (il presidente del Boca Juniors). Nandez mi ha detto subito dopo la finale di Copa Libertadores che se si rimane al Boca lo farà per un ingaggio più alto. Assumersi una maggiore responsabilità sportiva ed economica non gli creerebbe problemi. Se il Boca non potrà, allora lo manderà via”. Successivamente, Betancur ha detto che il Boca Juniors sta valutando l’offerta formulata dal club sardo. Qualora gli argentini dovessero accettare tale offerta, per Barella si spalancherebbero le porte nerazzurre.

