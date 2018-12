Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid punta uno dei tuoi big: prezzo fissato

Calciomercato Inter – Stando a quanto riportato dai colleghi di FC Inter News, l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Perisic. L’esterno croato, ormai da svariate settimane evidentemente sottotono, piace e non poco ai madrileni. Dal canto suo l’Inter ha sempre giudicato l’ex Wolfsburg incedibile, ma qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile, il giocatore farebbe le valigie.

Su di lui negli scorsi mesi c’è stato l’occhio vigile dello United di Mourinho (il portoghese stravede per lui ormai da due anni), e del Bayern Monaco allenato dal connazionale Niko Kovac. Adesso inoltre, per Perisic pare essersi inserito anche Diego Pablo Simeone. Secondo recenti indiscrezioni infatti, pare che i Colchoneros abbiano già avviato i contatti con l’agente del giocatore Fali Ramadani. Il club meneghino però è stato chiaro: Perisic, in presenza di offerte inferiori ai 50 milioni di euro, non schioderà da Milano.

Calciomercato Inter, le alternative al n°44

Oltre ai nodi da sciogliere legati al croato, i nerazzurri, complice anche l’insediamento ufficiale di Marotta in società, dovranno risolvere anche altre questioni. Una su tutte l’eventuale riscatto di Keita Balde dal Monaco. Successivamente, si tratteranno le piste che portano ai sogni Anthony Martial e Federico Chiesa. Resta da capire cosa si inventerà l’ex Direttore Generale della Juventus per risolvere tutti questi enigmi.