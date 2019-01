Calciomercato Inter, Ausilio fiuta altri colpi a parametro zero: i nomi

Calciomercato Inter – Dopo aver ingaggiato la scorsa estate De Vrij e Asamoah a parametro zero, Piero Ausilio è pronto a replicarsi. Il mercato degli svincolati, è sempre tenuto sotto controllo dal Direttore Sportivo interista. La possibilità di ingaggiare giocatori di valore senza dover pagare il cartellino infatti, ingolosisce e non poco il club di Corso Vittorio Emanuele.

Calciomercato Inter, tre chances a parametro zero

Ad esporre i possibili colpi “low cost” da parte della dirigenza nerazzurra, ci ha pensato il Corriere dello Sport che scrive: “In Inghilterra, per esempio, associano all’Inter il trentatreenne dello United, Ashley Young. L’esterno inglese gioca più o meno nello stesso ruolo di un altro parametro zero che a Madrid è stato avvicinato all’Inter. Si tratta del terzino sinistro Filipe Luis, il brasiliano dell’Atletico che, proprio come Godin, non ha ancora rinnovato”.

Per quanto concerne nel dettaglio il difensore uruguayano, negli scorsi giorni è circolata una notizia dove si parlava di un possibile gradimento di Godin ad un trasferimento a Milano. Il tutto però, avrebbe visto la preferenza del capitano dei Colchoneros per i nerazzurri e non per il Milan. Il motivo è anche abbastanza semplice prevedibile: Godin vorrebbe approdare in all’Inter perchè al momento, i nerazzurri hanno più possibilità rispetto ai cugini di qualificarsi in Champions League.