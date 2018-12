Barcellona Tottenham, ecco l’undici spagnolo: le scelte di Valverde

Barcellona Tottenham, ecco la formazione titolare scelta dal tecnico, ampio turnover, pochi titolari

Barcellona Tottenham, per l’ultimo match valido per la fase a gironi, Valverde darà spazio a molti giocatori che hanno giocato di meno in questa prima parte di stagione.

Sono pochi i titolari che scenderanno in campo tra poco. Tra questi Rakitic, Coutinho e Arthur. Ci saranno anche Dembélé e Lenglet.

Ecco l’undici spagnolo: Cillessen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda, Arthur, Alena, Rakitic, Dembélé, Munir e Coutinho.

Il Tottenham risponde così: Lloris, Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Alli, Son e Kane.