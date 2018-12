Ausilio, importanti dichiarazioni riguardo il Settlement Agreement e Gabigol

Ausilio chiarisce tutti i dubbi

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a margine della premiazione del “Manager sportivo del 2018”, ha chiarito ogni dubbio, sia in merito ad Icardi (clicca qui per approfondire) e Gabigol, sia riguardo il Settlement Agreement.

Finito il Settlement Agreemen il mercato potrà essere un pò diverso rispetto a quello degli ultimi anni?

“Penso sia impossibile sia uguale a quello degli ultimi anni. Lavorare sotto Fair Play bisogna saper rispettare le regole, è un principio molto semplice. Spendere quanto si guadagna. Ciò non significa che non si possano fare grandi investimenti. Il Settlement Agreement per fortuna è solo un lontano ricordo”.

Gabigol?

“Con lui abbiamo già parlato, rientrerà dal prestito e gli abbiamo fatto sapere che per i prossimi 6 mesi non ci sarà spazio per lui, lo abbiamo detto molto onestamente. Siamo molto contenti del lavoro da lui svolto in Brasile, ci saranno squadre interessate a lui”.

Fonte: FC Inter 1908