Ausilio e il rimpianto Dybala: è stato ad un passo dall’Inter

Nel 2015 i nerazzurri hanno trattato l’acquisto di Dybala dal Palermo, Ausilio ha spiegato nei particolari come è andata

Durante l’intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio, nell’ambito del format dedicato ai principali ds del calcio italiano in onda su Sky Sport, Piero Ausilio ha parlato anche della trattativa che poteva portare Paulo Dybala dal Palermo all’Inter.

Ecco il ricordo del ds nerazzurro: “Venne organizzato un incontro tra il presidente e Zamparini, il numero uno rosanero lo può confermare. Io sono convinto che se in quell’occasione l’Inter avesse avuto la possibilità di fare un rilancio economico di un certo tipo, e magari più voglia e determinazione nello spendere qualcosa in più, probabilmente Dybala sarebbe diventato un giocatore dell’Inter. L’offerta era decisamente inferiore rispetto a quella che poi fece la Juventus, che inoltre offriva al ragazzo la possibilità di giocare la Champions League. Però la coppia Icardi-Dybala era intrigante per tutti, anche per il calciatore”.

Il 4 giugno 2015 la Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Dybala dal Palermo. Il fantasista argentino è stato pagato 32 milioni di euro + 8 di bonus. Dybala ha mostrato il suo talento e le sue qualità con la maglia del Palermo.

L’Inter ha avuto la possibilità di portarlo a Milano. Anche Roberto Mancini, allenatore dei nerazzurri dal novembre 2014 all’agosto 2016, in una intervista rilasciata circa un anno fa, ha ricordato come la società nerazzurra fosse molto vicina al suo acquisto. Le sue parole: “Col Palermo era già tutto fatto, bastava alzare l’offerta”.