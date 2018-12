Adani su Icardi: l’ex nerazzurro spiega cosa ha fatto fare il salto a Maurito

Intervenuto negli studi di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Lele Adani ha parlato dei progressi di Mauro Icardi. L’ex difensore nerazzurro infatti, ha visto il salto definitivo di qualità del bomber argentino nella sfida decisiva per la qualificazione contro il PSV Eindhoven. Effettivamente, contro gli olandesi Icardi si è scatenato: ha lottato su ogni pallone e in ogni zona del campo.

Questo ha dimostrato quanto il capitano interista tenesse al passaggio del turno. Nel calcio però si sa, le delusioni arrivano, ma arrivano anche le gioie. Per questo motivo, Maurito non vede l’ora di prolungare il suo contratto con il club che ama per poi cercare di centrare nuovamente la qualificazione in Champions League. Questa volta però, per rimanerci il più a lungo possibile.

Adani: “Icardi tra i primi 10 attaccanti al mondo”

Sull’indiscutibile talento del capitano interista, Lele Adani ha dichiarato: “Lui è sempre stato un giocatore che si è speso per il proprio club, un generoso. Lo ha dimostrato in ogni partita. Ma tra Psv e Udinese ha cambiato la convinzione nel fare determinati movimenti, che poi gli restituiscono chance da rete in area. Non gli tolgono nulla. Anzi, è proprio così che si va a piazzare davvero tra i primi 10 attaccanti al mondo“.