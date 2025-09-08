Una vittoria nelle prime due giornate di campionato e un calendario decisamente complicato alla ripresa dopo la pausa per le nazionali. L’Inter dovrà vedersela con Juventus ed Ajax, entrambe in trasferta. Due match che possono dire molto sulla stagione dei nerazzurri e che rischiano di essere già determinanti sul futuro di Chivu. Uno dei giocatori da cui ci si aspetta molto è Calhanoglu, punto fermo del centrocampo dell’Inter ma che, nelle ultime partite, non ha fornito prestazioni al suo livello. Estate complicata quella dell’ex Milan che sembrava sul punto di lasciare i nerazzurri per andare al Galatasaray.

L’accordo tra le due società non è mai stato trovato con il centrocampista rimasto, alla fine della sessione estiva di mercato, in casa Inter. Nonostante questo le voci sul futuro di Calhanoglu non si sono mai fermate. Ci ha pensato il padre a spegnere ogni tipo di possibilità su un suo possibile addio. “Continuerà a giocare all’Inter, un suo trasferimento è fuori questione“. Queste le dichiarazioni del padre del centrocampista nerazzurro anche se, lo sappiamo, nel mercato le parole contano fino ad un certo punto. L’unica certezza è che oggi Calhanoglu è un giocatore dell’Inter e vuole essere protagonista in una stagione con numerosi impegni.

Inter, serve il vero Calhanoglu

Con il calciomercato finito e le dichiarazioni del padre, bisogna pensare solamente al campo e da questo punto di vista l’Inter ha assolutamente bisogno del vero Calhanoglu. Il centrocampista, con la sua intelligenza tattica, deve dirigere l’orchestra del reparto dei nerazzurri e trascinare i suoi compagni. A questo bisogna aggiungere la sua abilità nel calciare i piazzati; su punizione e su rigore può fare la differenza.