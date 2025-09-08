Marotta si muove in anticipo | L’Inter e un colpo a sorpresa

Il presidente dell’Inter precorre i tempi e si muove in anticipo. Ecco il colpo a sorpresa di Beppe Marotta.

Il calciomercato è un campo minato di complessità, ma l’Inter, sotto la sapiente guida di Beppe Marotta, ha sempre trovato la bussola per navigare sulla retta via, anche in acque tempestose, a causa di un mercato in chiaroscuro.

Nonostante le difficoltà incontrate nel portare a termine trattative per giocatori come Lookman e Manu Koné, le cessioni degli esuberi hanno fruttato un tesoretto di oltre cinquanta milioni di euro. Questa iniezione di liquidità ha aperto la strada a nuove possibilità, e il club nerazzurro potrebbe essere pronto a piazzare un colpo a sorpresa già nella sessione di gennaio.

La maestria di Marotta non è un mistero per nessuno. La sua capacità di scovare talenti funzionali e cogliere le giuste occasioni è una delle chiavi del successo dell’Inter negli ultimi anni. Già in passato il presidente dell’Inter ha dimostrato in passato di saper unire pragmatismo e visione a lungo termine, portando a Milano giocatori in grado di fare la differenza, spesso con mosse a basso costo o a parametro zero.

L’attuale situazione finanziaria, però, permette di alzare l’asticella e di guardare a obiettivi più ambiziosi, senza però perdere di vista la necessità di mantenere il bilancio in equilibrio. Così a gennaio potrebbero arrivare buone notizie per il popolo della Beneamata.

In faccende affaccendato

La squadra mercato nerazzurro è al lavoro per aumentare la competitività dei vice campioni d’Europa, che sia un altro difensore oppure il benedetto attaccante, sempre meglio portarsi avanti con il lavoro. Ma Marotta è in faccende affaccendato anche per un altro motivo.

Oltre a rafforzare la prima squadra, infatti, l’Inter sta lavorando anche per il futuro. E qui entra in gioco un nome che, per ora, è noto solo agli addetti ai lavori: Luka Topalovic. Il giovane centrocampista offensivo, classe 2006, è una delle gemme del vivaio nerazzurro e attualmente gioca con l’Inter Under 23, allenata da Stefano Vecchi.

Un gioiello in cassaforte

Marotta, riconoscendo il suo potenziale, si è mosso in anticipo per blindare il talento sloveno. Il suo contratto scade a giugno, e l’Inter sta lavorando non solo per prolungare l’accordo, ma anche per adeguare il suo stipendio al suo effettivo valore.

L’obiettivo è chiaro e doppio: evitare che altre squadre possano approfittare della situazione contrattuale per strappare Topalovic ai nerazzurri, mettere un altro gioiello in cassaforte. Una mossa che testimonia la visione a 360 gradi della dirigenza, capace di guardare al presente con un occhio al futuro.