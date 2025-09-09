Lo volete? Vale almeno 70 milioni di euro | L’Inter fissa il prezzo del big nerazzurro

Tutti i giocatori hanno un prezzo: solo davanti a 70 milioni di euro, l’Inter si siede al tavolo delle trattative. Ecco perché

Tutti utili e nessuno indispensabile. Il calcio moderno, si sa, è un equilibrio precario tra passione e bilanci. In un mercato dove i club devono fare i conti con casse spesso vuote e la necessità di rispettare i parametri finanziari, vige un’unica, inossidabile regola: la sostenibilità. Comprare già sapendo chi vendere. Farlo prima o dopo un acquisto, conta il giusto.

Ed è in questo contesto che prende corpo il famoso proverbio che in un gruppo squadra sono tutti utili, ma nessuno è indispensabile. Una filosofia che può sembrare cinica, è la base su cui si muovono le grandi società e l’Inter non fa eccezione.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando con l’obiettivo di mantenere una squadra competitiva pur restando economicamente sostenibile. In questo contesto, ogni giocatore ha il suo prezzo e il suo ruolo, ma la sua permanenza non è mai garantita.

Lo sa benissimo Hakan Calhanoglu, è da questa estate che circolano voci su uno dei giocatori più importanti del ciclo vincente di Simone Inzaghi all’Inter. Dopo la lite con Lautaro Martinez sembrava addirittura terminata l’avventura.

Futuro incerto

Nonostante le voci di mercato, l’Inter ha respinto con forza il recente assalto del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, o meglio ha fissato una cifra per la cessione, non meno di 40 milioni di euro. Ci sarebbe tutt’ora una possibilità, ma i giallorossi devono fare i conti con le tempistiche visto che il mercato in Turchia chiude il 12 settembre.

A meno di clamorosi colpi di scena, le indiscrezioni provenienti dalla stampa turca sembrano che resteranno tali: Calha rimarrà all’Inter. Ma cosa accadrà a gennaio? Nel mondo del calcio tutto può cambiare rapidamente.

Intreccio di mercato

Se Calhanoglu sembra al sicuro per ora, un altro nome potrebbe essere al centro di una cessione eccellente il prossimo giugno: Marcus Thuram. L’attaccante francese sta attirando l’attenzione dei top club europei. E riecco quel proverbio tornare a ronzare su Appiano Gentile. L’Inter, pur non volendo privarsi del suo talento, ha fissato un prezzo ben preciso per chiunque voglia acquistarlo: 70 milioni di euro. Almeno 70 milioni di euro.

L’eventuale partenza di Marcus Thuram non lascerebbe l’Inter impreparata, comunque. Sono sempre più insistenti, infatti, le voci di un forte interesse nerazzurro per Dusan Vlahovic. Il serbo è sì rimasto alla Juventus nonostante le tante voci di mercato estive, ma la situazione contrattuale è rimasta la stessa, complessa. È in scadenza, ha un ingaggio monstre e per la Juventus è un peso non indifferente. Le prossime finestre di mercato potrebbero riservare sorprese inaspettate.