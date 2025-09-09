Lewandowski-Barcelona al capolinea | Ora il polacco può venire in Italia a parametro zero

Il Barcelona ha già comunicato a Robert Lewandowski l’intenzione di non rinnovargli il contratto. Un colpo a zero per la Serie A.

La storia d’amore tra Robert Lewandowski e il Barcellona è giunta al capolinea. La “prensa” spagnola concorda: tutti sono convinti che il club azulgrana avrebbe già comunicato al polacco, in scadenza di contratto, che non ci sarà nessun rinnovo.

Un’esperienza a dir poco entusiasmante, quella dell’ex goleador del Bayern Monaco, ricca di successi e soddisfazioni. Arrivato in Spagna per chiudere il cerchio di una carriera già stellare, Lewa ha vinto tutto con la maglia blaugrana, lasciando il segno in ogni competizione spagnola, ad eccezione della Champions League, l’unico trofeo che gli è sfuggito in questi anni di permanenza in Spagna.

Lewandowski, a 37 anni, ha dimostrato di essere un vero e proprio fuoriclasse senza tempo. La sua forza non risiede solo nella capacità di segnare gol a raffica, ma in una serie di caratteristiche che lo rendono uno degli attaccanti più completi al mondo.

La sua intelligenza tattica e il suo posizionamento in area di rigore sono unici, permettendogli di anticipare i difensori e trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto. Dotato di un’eccezionale tecnica individuale, ha un controllo di palla e un dribbling che gli permettono di destreggiarsi in spazi stretti, mentre la sua finalizzazione è letale, sia di testa che con entrambi i piedi.

Una decisione drastica

C’è da dire che gli infortuni lo hanno tartassato. Il Barcelona, poi, non vive certo il suo miglior momento a livello di disponibilità economica, da queste insieme di fattori, uniti all’età, l’intenzione di porre fine all’avventura in azulgrana, al quarto e ultimo anno di contratto.

Una decisione drastica a sentire gli spagnoli: Lewandowski non rientra più nei piani futuri del club e il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato. Una scelta forse immaginabile ma che ha colto di sorpresa l’intero ambiente, data l’importanza e l’impatto che il polacco ha avuto in questi anni. L’eco è arrivato fino in Italia.

Pensiero stupendo

Ora, il futuro di Lewandowski è un’incognita, ma lo sfondo, a sorpresa, può essere proprio l’Italia. Il nostro campionato, infatti, sta riscoprendo il fascino e l’importanza dell’esperienza. L’ultima sessione di mercato ne è stata la prova lampante, con l’arrivo di campioni del calibro di Luka Modric al Milan, Jamie Vardy alla Cremonese e soprattutto Kevin De Bruyne al Napoli.

In questo contesto, l’idea di vedere Lewa in Italia non sembra più un’utopia. Anzi. L’occasione di portarlo a parametro zero è ghiotta e sono già tanti i club che stanno monitorando la situazione con grande attenzione. I parametri zero sono sempre stati un marchio di fabbrica di Beppe Marotta. Al Milan, d’altronde, serve un vero e proprio numero 9, un finalizzatore letale e un leader carismatico in grado di guidare l’attacco. Chi meglio di Lewandowski lo è?