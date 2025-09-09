Altro che Lookman e Manu Koné | Il vero colpo dell’Inter era un altro. Clamoroso retroscena

Il vero colpo del mercato estivo dell’Inter non erano Lookman e Manu Koné. Svelato l’arcano: il retroscena ha del clamoroso.

È stata un’estate a dir poco turbolenta per l’Inter, caratterizzata da una serie di eventi che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Come se non bastasse l’incredibile epilogo di un’annata dove l’Inter di Inzaghi poteva vincere tutto, e non ha vinto nulla.

Simone Inzaghi sembrava a un passo dal rinnovo, invece ha rotto con il club nerazzurro, preferendo i petroldollari di un’Al-Hilal che sogna di convincere Piero Ausilio, ma per il momento è solo un’indiscrezione.

Così l’Inter si è ritrovata senza allenatore, ha fatto un sondaggio con Cesc Fabregas, prima di ratificare il ritorno in nerazzurro di Cristian Chivu, eroe del Triplete da giocatore, ex allenatore della Primavera, prima di convincere tutti alla guida di un Parma, salvato da una retrocessione che sembra molto probabile.

Ma dalle difficoltà del successore di Simone Inzaghi al mercato, il passo è breve. La telenovela Ademola Lookman ha infiammato i sogni dei tifosi, con la trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo per rinforzare l’attacco. Ma sul più bello, l’operazione è clamorosamente saltata per una manciata di milioni, trovando il muro invalicabile dell’Atalanta.

Un bis indigesto

Il cambio di strategia, con l’abbandono dell’idea del tridente offensivo, ha portato l’Inter a concentrarsi su un altro nome: Manu Koné. Anche in questo caso, però, l’entusiasmo è durato poco.

La Roma ha dichiarato il giocatore incedibile, alzando un altro muro impossibile da superare e costringendo l’Inter a rivedere nuovamente i suoi piani, a pochi giorni dal termine di un mercato che ha portato in dote Diouf a centrocampo e Akanji in difesa.

Ciò che poteva essere e non è stato

Ma un clamoroso retroscena svela ora la vera priorità della dirigenza nerazzurra. In un’estate di incertezze, c’era un nome che l’Inter aveva messo nel mirino fin dall’inizio, immaginando di poter perdere un pezzo pregiato come Hakan Çalhanoglu: Ederson, sempre dell’Atalanta.

Il centrocampista brasiliano era il vero grande obiettivo, l’uomo individuato per dare qualità e fisicità al centrocampo, completandolo e abbassando anche l’età media del gruppo squadra, priorità assoluta della strategia nerazzurra. L’Inter era pronta a formulare un’offerta importante per Ederson, offrendo alla Dea il cartellino di Kristjan Asllani più un conguaglio economico. Nonostante l’interesse e la chiara volontà di arrivare al giocatore, anche in questo caso la trattativa non è mai decollata. Il resto, come si suol dire, è storia.