Il Liverpool scarica Chiesa | La decisione di Federico sorprende tutti. La Serie A lo aspetta

Slot preferisce perfino Rio Ngumoha a Chiesa: il Liverpool scarica definitivamente l’ex Azzurra. La sua scelta è sorprendente.

Ha vinto uno “scudetto” in Premier per gentile concessione di Slot, che gli ha permesso di accumulare un minutaggio tale da permettergli di prendere almeno la medaglia, nulla di più: c’è poco o nulla di Chiesa nell’ultimo titolo conquistato dal Liverpool.

Le premesse per un altro campionato anonimo ad Anfield Road ci sono tutte. Una campagna faraonica del Liverpool, capace di spendere qualcosa come 500 milioni, l’arrivo in attacco di gente del calibro di Wirtz e Isak, perfino del francese Ekitike. E Chiesa?

Oltre l’affollamento in attacco, Slot ha escluso Federico Chiesa dalla lista UEFA per la Champions League. Una scelta brutale da parte del tecnico Arne Slot, che ha preferito inserire al suo posto l’astro nascente Rio Ngumoha, giovanissimo talento di appena 17 anni e uomo copertina dell’estate dei Reds.

Una mossa che suona come una bocciatura definitiva per l’ex esterno della Juventus, arrivato ad Anfield Road con grandi aspettative ma che, fino ad ora, ha vissuto un’esperienza a dir poco travagliata. Anonima.

Mai considerato

I problemi di Chiesa al Liverpool sono iniziati fin da subito. La sua integrazione nel sistema di gioco di Slot non è mai decollata e un infortunio muscolare subito durante il ritiro precampionato lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane.

Il ritorno non è stato facile: la concorrenza spietata nel reparto offensivo, unita a un rendimento al di sotto delle aspettative, lo ha gradualmente relegato ai margini, anche perché il Liverpool volava senza di lui. Le sue prestazioni sono state altalenanti, l’impatto sul gioco quasi nullo e la sua stella, che in Italia brillava di luce propria, a Liverpool è rimasta finora nell’ombra.

Futuro deciso

Nonostante le difficoltà, le sirene della Serie A non hanno mai smesso di suonare. Diverse squadre italiane si sono fatte avanti per riportarlo in patria, ma la risposta di Chiesa è stata, per ora, sempre la stessa: no. L’attaccante ha voluto giocarsi tutte le sue carte ad Anfield, convinto di poter ribaltare la situazione. Tuttavia, la clamorosa esclusione dalla lista Champions rischia di avere conseguenze ancora più pesanti, mettendo a rischio anche la sua posizione in Nazionale in vista dei prossimi impegni. Gattuso, d’altronde, ha già fatto sapere che convocherà solo giocatori in forma e che giocano con continuità.

Così Chiesa si sarebbe dato, secondo Gazzetta dello Sport, una possibilità a tempo determinato: vuole convincere Slot a dargli fiducia. Se così non sarà, a gennaio le due strade si divideranno: il Liverpool non ostacolerà nessuna trattativa. La Serie A già si mobilita: dalla Roma all’Inter, passando per la Juve e perfino la Lazio (al netto di un mercato da sbloccare) o il Napoli potrebbero avere un ritorno di fiamma.