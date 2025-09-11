Nico Paz, arriva la notizia definitiva | Svelato il futuro dell’argentino del Como

Non ci sono più dubbi su quale maglia indosserà Nico Paz nella stagione che verrà. Svelata la notizia definitiva sulla stella del Como.

Doveva essere una meteora, alla fine si sta rivelando una stella cometa. Una di quelle che passano veloci e illuminano il cielo, lasciando tutti a bocca aperta. Giovanissimo talento argentino, gioiello forgiato nella cantera del Real Madrid, era arrivato al Como con un obiettivo chiaro: farsi le ossa.

La Serie A, un campionato tattico e rognoso, sembrava l’ambiente perfetto per maturare e acquisire il minutaggio che in un club come quello di Madrid non avrebbe mai trovato. Ma le cose, come spesso accade nel calcio, hanno preso una piega inaspettata.

Sotto la guida di Cesc Fabregas, Nico Paz è letteralmente esploso, diventando in un amen la stella del Como, più in generale catalizzando l’attenzione non solo delle big di Serie A, come Juventus e Inter, ma anche all’estero: ora Nico Paz è ricercato da mezza Europa.

Un’esplosione improvvisa e irrefrenabile. L’argentino ha dimostrato una maturità, una visione di gioco e una tecnica individuale ben superiori alle aspettative, diventando in brevissimo tempo uno dei punti di forza della squadra e l’idolo dei tifosi lariani.

Troppo forte

Le sue prestazioni hanno fatto brillare gli occhi non solo a chi segue il Como, ma a tutta Europa. Quest’anno ha dato spettacolo in Como-Lazio, inventandosi un assist magistrale per il vantaggio di Douvikas, mettendosi in proprio in occasione di quella punizione definita perla.

Ogni giorno che passa, con ogni giocata da applausi, si fa più forte un’inevitabile domanda: qual è il futuro di Nico Paz? Voci, indiscrezioni e speculazioni hanno riempito le pagine dei giornali sportivi, accostandolo a diversi club, tra cui l’Inter, pronta a fare carte false per assicurarsi il suo talento. Lo stesso Como, la società più ricca della Serie A, sta facendo carte false per tenerlo.

La parola fine

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione che avrebbe della notizia definitiva, se fosse ratificata dalla realtà. La “prensa” è unanime, da Barcelona a Madrid: il Real non ha intenzione di lasciarsi scappare il suo prodigio.

Florentino Perez avrebbe già preso la decisione definitiva: i Blancos a giugno faranno scattare il diritto di “recompra”, fissato per il secondo anno a nove milioni di euro. Una mossa che toglierebbe ogni possibilità di vedere ancora Nico Paz con la maglia del Como, ma anche ammirarlo in Serie A. Il futuro del talentino argentino è già scritto: sarà con la camiseta blanca del Real Madrid, sotto i riflettori del Santiago Bernabéu, pronto a diventare uno dei protagonisti della squadra più titolata del mondo. Almeno in Spagna non hanno nessun dubbio.