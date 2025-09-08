Rivelazioni assurde: con Inzaghi sarebbe stato nerazzurro | L’Inter aveva un Nazionale in pugno

Se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un altro Nazionale avrebbe vestito la maglia nerazzurro. Rivelazioni choc.

Un epilogo amaro e inaspettato. Ancora oggi si discute sul divorzio più chiacchierato tra l’Inter e Simone Inzaghi, consumatosi quando tutti pensavano che l’allenatore piacentino avrebbe rinnovato con l’Inter. Una trattativa interrotta che continua a far discutere.

In primis per i tempi, tutto dopo l’umiliante sconfitta dei nerazzurri nella finale di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. Poi per i continui retroscena, tanto sorprendenti quanto diametralmente opposti tra loro.

Le certezze che sembravano aver unito l’ambiente nerazzurro sono crollate in un attimo, lasciando dietro di sé una scia di dubbi e amarezza. A confermare che la frattura tra Simone Inzaghi e l’Inter fu improvvisa, e per molti inspiegabile, sono state le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez a France Football.

Il capitano, solitamente riservato, non ha nascosto il proprio stupore: “Prima della finale di Champions, il mister non ci aveva mai comunicato di avere un’offerta e che sarebbe andato via. Noi eravamo estranei a quelle voci“.

Tutto e il suo esatto contrario

Parole che dipingono un quadro di assoluta inconsapevolezza all’interno dello spogliatoio, unito nel sogno di sollevare la coppa dalle grandi orecchie a Istanbul, ignaro del fatto che l’allenatore stesse già pianificando un futuro lontano da Milano.

Tutto e il suo esatto contrario, dunque. Ma a gettare un’ombra ancora più inquietante sulla vicenda sono le rivelazioni choc di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, riguardante proprio la strategia che l’Inter avrebbe seguito con Simone Inzaghi in panchina.

Una trattativa ben avviata

Secondo il noto giornalista, l’addio di Inzaghi non solo ha scompaginato i piani tecnici, ma ha fatto saltare un’operazione di mercato che era già ben avviata e che avrebbe potuto cambiare il volto dell’attacco nerazzurro. L’allenatore piacentino aveva dato il via libera all’acquisto di Giacomo Raspadori, l’attaccante campione d’Italia con il Napoli, passato questa estate all’Atletico Madrid. Il piano era chiaro e ben definito.

La trattativa avrebbe visto l’inserimento di Davide Frattesi al Napoli, con la formazione partenopea che avrebbe fatto felicissimo Antonio Conte, da sempre estimatore del centrocampista dell’Inter e della Nazionale. Un affare che sembrava quasi concluso, con la benedizione di Inzaghi, ma che è naufragato in un istante. Indiscrezione che aggiungono ulteriore mistero sul post-Champions. Se fosse stato davvero un improvviso addio di Inzaghi, non sarebbe stato solo un cambio di panchina, ma un terremoto tale da far saltare un intero progetto. Ambizioso, naturalmente.