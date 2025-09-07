Marotta il lungimirante | Un piano studiato nei minimi dettagli: l’Inter lo prende a zero

Ausilio e Marotta studiano a tavolino un colpo da maestri, è un piano studiato nei minimi dettagli. Arriva a zero all’Inter.

L’arte della pianificazione, nel calcio, è un bene prezioso, così l’Inter nel corso degli ultimi anni è diventata la squadra con più trofei messi in bacheca, di tutta la Serie A. Dietro i successi e i titoli conquistati c’è un’altra squadra, super affiatata.

È nel backstage che si costruiscono le vittorie dell’Inter, lì che si nasconde la solida e vincente triade dirigenziale composta da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. La loro profonda sintonia e visione comune hanno permesso al club nerazzurro di dominare in Italia.

E fa niente se alla fine la telenovela Lookman non ha avuto il finale a effetto che tutti i tifosi nerazzurri s’aspettavano. Nessun dramma per l’affare Manu Kone, saltato più bello. Marotta e Ausilio pensano al futuro dell’Inter.

Lo stratega Marotta e il braccio destro Ausilio stanno già lavorando a un piano che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso. Un autentico colpo grosso che porterebbe il massimo, col minimo sforzo economico.

Il modus operandi

Un piano studiato nei minimi dettagli, un modus operandi già visto e ammirato in occasione dei buoni esiti delle trattative che hanno portato, all’ombra della Madonnina nerazzurri, giocatori del calibro di Calhanoglu, Marcus Thuram e Mkhitaryan.

Un approccio oculato, lontano dai riflettori, che punta a cogliere le migliori opportunità sul mercato per rafforzare la rosa senza esborsi folli. Con la lungimiranza che lo contraddistingue, Marotta sembra voler anticipare i tempi, gettando le basi per un’Inter sempre più competitiva e vincente.

Un occhio al presente, un altro al futuro

Il colpo che l’Inter sta studiando nei minimi dettagli per la prossima stagione non è un nome qualunque: si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante che alla fine è rimasto alla Juventus, ma resta pur sempre in scadenza di contratto. Lo juventino sta continuando a vivere un momento di incertezza contrattuale, nonostante in campo abbia trovato continuità, con due reti in altrettante partite contro Parma e Genoa.

Ebbene, due indizi non faranno una prova, ma sia il Corsport sia la Gazzetta sostengono che la squadra mercato nerazzurra avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic, che arriverebbe all’Inter a parametro zero, unendo l’utile di un giocatore che sa come si segna, al dilettevole di non dover per forza trattare con la Juventus. Se così fosse, sarebbe un’operazione che non solo garantirebbe un rinforzo tecnico di altissimo profilo, ma rappresenterebbe anche un capolavoro economico-finanziario.